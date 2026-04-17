POPE Nel colore il gesto la mostra a Palazzo Zuckermann
Una ricerca continua che vede la pittura come protagonista, dagli esordi fino ad oggi.Palazzo Zuckermann ospita l’evoluzione dell’arte di Pope, che per la prima volta espone ai Musei Civici di Padova nella mostra Nel colore, il gesto, aperta dal 18 aprile al 6 settembre ad ingresso libero.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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