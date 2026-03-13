Firenze | il colore di Mark Rothko in mostra a Palazzo Strozzi Museo di San Marco Biblioteca laurenziana

A Firenze, le opere di Mark Rothko sono in mostra a Palazzo Strozzi, al Museo di San Marco e alla Biblioteca Laurenziana. Le esposizioni presentano le grandi tele del pittore americano, conosciuto per le sue composizioni di blocchi di colore. Le diverse location permettono al pubblico di immergersi nel suo linguaggio artistico e di apprezzare la sua influenza nel contesto dell’arte moderna.

Firenze sarà attraversata da un'esplosione di colore: quella di Mark Rothko, ribadendo il legame profondo tra il maestro dell'arte moderna americana e il Rinascimento fiorentino. La grande mostra 'Rothko a Firenze', a cura di Christopher Rothko ed Elena Geuna, in programma dal 14 marzo al 23 agosto, esce dalle sale di Palazzo Strozzi che l'ha promossa per coinvolgere anche altri due luoghi della città molto cari all'artista che li visitò per la prima volta nel 1950: il Museo di San Marco, dove cinque opere sono poste in dialogo diretto con cinque affreschi in altrettante celle dipinte dal Beato Angelico, e il vestibolo della Biblioteca Medicea laurenziana che ne propone due in relazione con lo spazio progettato da Michelangelo.