POP MART lancia Twinkle Twinkle Moon Gelato | la dolcezza di stare insieme arriva anche in Italia

POP MART introduce in Italia Twinkle Twinkle Moon Gelato, una nuova collezione che richiama la dolcezza e la magia di momenti condivisi. La linea si caratterizza per design ispirati a elementi notturni e alla convivialità, puntando a portare un tocco di allegria nelle case dei collezionisti. La presentazione è avvenuta attraverso eventi dedicati, con particolare attenzione a coinvolgere appassionati e novità del settore.

Il luogo più magico non è una destinazione, ma una sensazione da condividere. Con questa idea prende forma Twinkle Twinkle Moon Gelato, la nuova collezione firmata POP MART che debutta in Italia il 17 aprile 2026, portando con sé un universo fatto di tenerezza, immaginazione e piccoli momenti da custodire. Disponibile nei negozi di Roma e Milano, la serie si presenta come un regalo simbolico “dalla luna”, pensato per ricordarci quanto sia prezioso rallentare e vivere il presente. Protagonisti della collezione sono i Twinkle Twinkle, minuscole stelle dalle guance rosate che raccontano storie di coraggio, amore e nostalgia. Con il loro stile delicato e la loro dolce goffaggine, questi personaggi diventano portavoce di un messaggio semplice ma potente: la felicità si nasconde nei gesti più quotidiani.🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - POP MART lancia Twinkle Twinkle Moon Gelato: la dolcezza di stare insieme arriva anche in Italia Notizie correlate Musiche nordafricane ricche di forza e dolcezza: al Palacongressi arriva il Pop Medina tour di Franco RicciardiFranco Ricciardi torna a esibirsi in Sicilia con il Pop Medina Tour, il progetto live che prende il nome dall’album pubblicato nel 2025 e che... InsideAsia – Cosa succede a Pop MartCarissime lettrici, cari lettori,ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: POP MART lancia Twinkle Twinkle Moon Gelato: la dolcezza di stare insieme arriva anche in Italia; ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026. HEYTEA Partners with POP MART’s Twinkle Twinkle for First Global Simultaneous LaunchSHENZHEN, CHINA - Media OutReach Newswire - 30 December 2025 - Starting December 22, HEYTEA and POP MART's popular IP Twinkle Twinkle officially launched their global co-branded campaign across HEYTEA ... manilatimes.net POP MART Partners with Lazada, Twinkle Twinkle Charms Runners Across Southeast AsianSINGAPORE, July 29, 2025 /PRNewswire/ -- On July 27, 2025, POP MART successfully hosted a 5km themed run in Singapore, drawing over 3,000 enthusiastic participants. As part of the annual Lazada Run ... manilatimes.net To the moon and back… before snack time! #littleastronauts #spacefun #spacetime #spaceforkids #blastoff - facebook.com facebook