PayPal cambia ancora i vertici. Enrique Lores prende il posto di CEO, mentre la società ha appena chiuso un quarto trimestre del 2025 con ricavi di 8,68 miliardi di dollari, in crescita del 4 per cento rispetto all’anno precedente. Nonostante l’aumento, i risultati sono sotto le attese degli analisti, e ora si aspetta di capire come il nuovo management affronterà le sfide future.

Cambio ai vertici di PayPal dopo un quarto trimestre del 2025 chiuso con ricavi in aumento del 4 per cento a 8,68 miliardi di dollari, dunque sotto le attese degli analisti. Enrique Lores è stato nominato nuovo amministratore delegato e presidente al posto di Alex Chriss, che con il suo piano di rilancio non è riuscito a centrare gli obiettivi fissati per la società di Palo Alto, che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite Internet. Da più di sei anni era amministratore delegato di HP. Lores, che negli ultimi sei anni ha guidato come amministratore delegato del colosso tech HP, da quasi cinque fa parte del consiglio di amministrazione di PayPal: assumerà i nuovi incarichi a partire dal primo marzo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cambio ai vertici di PayPal: Enrique Lores nuovo ceo

Approfondimenti su PayPal Cambio

Il 11 dicembre 2025, la Polizia Ferroviaria dell'Emilia-Romagna annuncia un cambio ai vertici: Gregorio Marchese assume il ruolo di nuovo dirigente del compartimento regionale, portando con sé esperienza e nuove strategie per garantire sicurezza e ordine sulle reti ferroviarie della regione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su PayPal Cambio

Argomenti discussi: Palermo, cambio ai vertici della Luogotenenza Italia-Sicilia dell’Ordine del Santo Sepolcro; Bff Bank, cambio ai vertici e pieno di de-risking: il titolo crolla in Borsa; Cambio ai vertici di CIRCOR: Saif Siddiqui è il nuovo Chief Executive Officer; Bff Bank, crollo delle azioni in borsa dopo il cambio di Ceo: il rischio per gli investitori.

Cambio ai vertici della Franklin University: David Mills nominato rettore ad interim«Samuel Martín-Barbero - si legge - concluderà il suo mandato come Presidente di Franklin, a partire dal 31 gennaio 2026. Questa transizione rappresenta la naturale conclusione di un capitolo sia per ... tio.ch

Crollo in Borsa delle azioni di Bff Bank dopo il cambio Ceo, i rischi degli investitori che vendono in massaCrollo delle azioni BFF Bank in borsa per accantonamenti, taglio target e cambio al vertice. I rischi possibili per gli investitori ... virgilio.it