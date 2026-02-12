Agrigento frazione nel degrado | Giardina Gallotti chiede luce acqua e strade sicure Proteste per l’abbandono

Da settimane, gli abitanti di Giardina Gallotti si mobilitano per chiedere luce, acqua e strade più sicure. La frazione, già da tempo lasciata nel degrado, vede aumentare le proteste contro l’assenza di servizi essenziali. Gli abitanti si sono radunati più volte, lamentando l’abbandono e chiedendo interventi immediati alle autorità locali.

Giardina Gallotti nel buio: la protesta di una frazione agrigentina abbandonata. Giardina Gallotti, una frazione del comune di Agrigento, è da settimane al centro di una crescente ondata di proteste a causa di una serie di disservizi che gli abitanti definiscono inaccettabili. L’assenza di illuminazione pubblica, unitamente alla carenza di acqua corrente e alle precarie condizioni delle strade, ha spinto la comunità a chiedere un intervento urgente all’amministrazione comunale. Un grido di abbandono: la denuncia di Francesco Pirrera. La situazione è emersa con forza giovedì 12 febbraio 2026, con il segretario provinciale della Filt Cgil, Francesco Pirrera, che ha portato all’attenzione pubblica il disagio e la frustrazione dei residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Agrigento Frazione Carnevale a Giardina Gallotti, sfilate e animazione per l’undicesima edizione dedicata a Super Mario A Giardina Gallotti torna il Carnevale con una festa dedicata a Super Mario. Giardina Gallotti: l’undicesimo Carnevale si veste di Super Mario, sfilata e festa per tutte le età a febbraio 2026. Giardina Gallotti si appresta a vivere l’undicesimo Carnevale con una festa dedicata a Super Mario. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Agrigento Frazione Argomenti discussi: Coppa Italia Eccellenza, Sciacca strappa un pari a Luzzi: si deciderà tutto nella gara di ritorno.

