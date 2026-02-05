Manca l' attraversamento pedonale sulla SP4 nella frazione di Isola

Un attraversamento pedonale sulla SP4 a Isola manca ormai da tempo. La segnalante ha scritto per denunciare la situazione nella frazione di Isola Centro. La strada, molto trafficata, resta senza un punto sicuro dove i pedoni possano attraversare con tranquillità. La mancanza di un attraversamento mette a rischio chi cammina lungo la strada, soprattutto in un’area frequentata da residenti e studenti. La situazione rimane irrisolta, mentre i residenti chiedono interventi concreti.

Scrive la segnalanteIn via Isola Centro, nella frazione Isola sulla Strada Provinciale 4, facente parte del comprensorio del Comune di S. Sofia, manca l'attraversamento pedonale che occorrerebbe, pur essendoci la fermata autobus scolastico e di linea, un bar e una fontana ad uso pubblico.🔗 Leggi su Forlitoday.it

