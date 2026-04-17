Ponte Morandi va in pensione il cane eroe Lamù

Dopo otto anni di servizio, il cane Lamù, impiegato come unità cinofila, si ritira. Durante la sua carriera ha collaborato con il suo conduttore in più di cento interventi, contribuendo alle operazioni di sicurezza sulla struttura del Ponte Morandi. La sua attività si è concentrata principalmente in attività di ricerca e soccorso, accompagnando il suo conduttore in varie operazioni di emergenza. La decisione di pensionare Lamù è stata comunicata dall’unità competente.

L'eroe a quattro zampe del Ponte Morandi va in pensione. Lamù, pastore australiano del nucleo cinofili dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia, ha concluso il suo ultimo turno il 12 aprile, giorno del suo undicesimo compleanno., In servizio per otto anni al fianco del conduttore, il caposquadra Andrea Leban del comando di Gorizia, ha partecipato a oltre cento interventi. Tra questi, i soccorsi al crollo del ponte Morandi a Genova e le missioni con il team Usar Italia durante il terremoto in Turchia. Un bilancio che ne fa uno dei cani da ricerca più esperti del Corpo. Ora per Lamù si apre una nuova fase: il meritato riposo, senza rinunciare al legame con il suo conduttore Andrea.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ponte Morandi, va in pensione il cane eroe Lamù Notizie correlate Lamù va in pensione dopo 100 missioni: il cane dei Vigili del Fuoco scavò al Ponte MorandiDopo 8 anni e oltre 100 missioni, Lamù, femmina di Pastore Australiano dei Vigili del Fuoco, va in pensione. Crollo Morandi: va in pensione Lamù, eroe a quattro zampe che scavò tra le macerieGenova non dimentica chi, in quelle ore drammatiche dell'agosto 2018, si arrampicò sui detriti di cemento e ferro per cercare la vita. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Crollo Morandi: va in pensione Lamù, eroe a quattro zampe che scavò tra le macerie; Dal crollo del ponte Morandi al terremoto in Turchia, ha salvato vite sotto le macerie: la cagnolina Lamù va in pensione; Ponte Morandi, il processo allo sprint finale: i 57 imputati e lo spettro della prescrizione; Ponte Morandi, dopo quattro anni si chiude il dibattimento di primo grado. Va in pensione Lamù, il cane-eroe del ponte MorandiLamù ha 11 anni e ha concluso l’ultimo turno il 12 aprile: è stato protagonista di oltre 100 missioni di salvataggio con i vigili del fuoco, inclusa quella a ... ilsecoloxix.it Va in pensione Lamù, eroe a quattro zampe del ponte MorandiL'eroe a quattro zampe del ponte Morandi va in pensione. Lamù, pastore australiano del nucleo cinofili dei vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia, ha concluso il suo ultimo turno il 12 aprile, gio ... primocanale.it Va in pensione Lamù, il cane-eroe del ponte Morandi. Protagonista di oltre 100 missioni di salvataggio con i vigili del fuoco. - facebook.com facebook “Il Ponte Morandi era controllato secondo le regole, ma la stessa Procura le ha ignorate” x.com