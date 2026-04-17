Ponte di Castelvetro | i lavori della Provincia non interferiranno col traffico

La Provincia di Piacenza ha annunciato che i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte di Castelvetro continueranno senza causare interruzioni o disagi alla circolazione stradale. Le operazioni saranno svolte al di sotto del piano viabile, garantendo che il traffico rimanga regolare durante tutta la fase di intervento. Nessuna deviazione o restrizione alla viabilità è prevista nel corso dei lavori.

La Provincia di Piacenza proseguirà il suo intervento di manutenzione straordinaria presso il ponte di Castelvetro, continuando ad operare al di sotto del piano viabile, senza nessuna ripercussione sul traffico. I lavori rientrano nella complessa opera di messa in sicurezza e riqualificazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Peste suina, bracconaggio e ponte di Castelvetro: ecco le principali attività 2025 della Polizia provincialeNella sala giunta di Corso Garibaldi, il comandante della Polizia Locale della Provincia di Piacenza Matteo Re insieme a Luigi Rabuffi, che ha... Leggi anche: Castelvetro, da lunedì al via lavori di potenziamento e rinnovo della rete idrica Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tir oltre le 20 tonnellate sul Ponte di Po, 5.011 mezzi multati nel 2025; Più di 5mila sanzioni sul ponte di Castelvetro Importi esigui, meglio la multa che fare il giro largo; Peste suina, bracconaggio e ponte di Castelvetro: ecco le principali attività 2025 della Polizia provinciale; Ponti sul Po: al Verdi, lavori subacquei per consolidare le pile; Cremona-Castelvetro in manutenzione straordinaria con senso unico alternato, in arrivo il ponte nuovo Casalmaggiore-Colorno. Ponte di Castelvetro: i lavori della Provincia non interferiranno col trafficoLa Provincia di Piacenza proseguirà il suo intervento di manutenzione straordinaria presso il ponte di Castelvetro, continuando ad operare al di sotto del piano viabile, senza nessuna ripercussione su ... ilpiacenza.it Ponte sul Po, colpo di scena: i lavori non si sposterebbero in carreggiataAlmeno fino ad ottobre dovrebbero proseguire gli interventi in golena al di sotto del viadotto. È quanto emerge dalla riunione fra commercianti convocata a Croce Santo Spirito ... laprovinciacr.it Ponti sul Po: al Verdi, lavori subacquei per consolidare le pile; Cremona-Castelvetro in manutenzione straordinaria con senso unico alternato, in arrivo il ponte nuovo Casalmaggiore-Colorno facebook