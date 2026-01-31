A26 niente trasporto eccezionale | annullata la chiusura notturna

Da novaratoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte sulla A26 non ci saranno chiusure. Autostrade per l’Italia ha comunicato che la chiusura prevista tra Baveno e Arona, verso Genova, è stata annullata. La strada resterà aperta dalle 23:30 di sabato 31 gennaio fino alle 5 di domenica. Nessun trasporto eccezionale dovrà fermarsi, e il traffico scorrerà normalmente durante le ore notturne.

Annullata la chiusura prevista per questa notte sulla A26.Autostrade per l'Italia comunica che è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Baveno e Arona verso Genova, che era prevista, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 23:30 di sabato 31 gennaio alle 5 di.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su A26 Genova

Autostrada, annullata la chiusura notturna dell'A26 nel tratto tra Borgomanero e Romagnano

Lavori in corso sull'A26, annullata una chiusura notturna tra Romagnano e Borgomanero

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.