A26 niente trasporto eccezionale | annullata la chiusura notturna

Questa notte sulla A26 non ci saranno chiusure. Autostrade per l’Italia ha comunicato che la chiusura prevista tra Baveno e Arona, verso Genova, è stata annullata. La strada resterà aperta dalle 23:30 di sabato 31 gennaio fino alle 5 di domenica. Nessun trasporto eccezionale dovrà fermarsi, e il traffico scorrerà normalmente durante le ore notturne.

