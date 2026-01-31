A26 niente trasporto eccezionale | annullata la chiusura notturna
Questa notte sulla A26 non ci saranno chiusure. Autostrade per l’Italia ha comunicato che la chiusura prevista tra Baveno e Arona, verso Genova, è stata annullata. La strada resterà aperta dalle 23:30 di sabato 31 gennaio fino alle 5 di domenica. Nessun trasporto eccezionale dovrà fermarsi, e il traffico scorrerà normalmente durante le ore notturne.
