Lavori fermi in via Capanne Ferrero FdI chiede risposte alla Regione | Chiarire i ritardi

Ferrero di Fratelli d’Italia ha chiesto alla Regione di chiarire perché i lavori in via Capanne sono ancora fermi. Ha presentato un’interrogazione alla Giunta dell’Emilia-Romagna, chiedendo spiegazioni sui ritardi di un cantiere che riguarda il territorio di Casola Valsenio. La situazione resta incerta, e i residenti aspettano risposte chiare sui tempi di riavvio dell’intervento.

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alberto Ferrero ha presentato un'interrogazione alla Giunta dell'Emilia?Romagna per richiedere chiarimenti riguardo ai lavori programmati lungo via Capanne, strada comunale del territorio di Casola Valsenio. L'intervento, che prevedeva opere di sistemazione e messa in sicurezza con avvio fissato per il mese di ottobre 2025, non risulta essere stato avviato.

