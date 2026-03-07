Luce sia! Dopo anni di buio e cinghiali al Parco Berlinguer arrivano i lampioni giusto in tempo per le elezioni

Al Parco Berlinguer sono stati installati i nuovi lampioni, dopo anni di oscurità e problemi con i cinghiali. Il sindaco e l’assessore hanno comunicato tramite Facebook il completamento dei lavori, annunciando con soddisfazione l’installazione delle luci. L’intervento è stato realizzato poco prima delle prossime elezioni, secondo quanto riferiscono gli amministratori.

Dieci anni al buio tra cinghiali e promesse. poi zac, s'accendono i lampioni. Oh guarda caso proprio ora Il sindaco Alessandro Ghinelli e l'assessore Alessandro Casi su Facebook annunciano soddisfatti il compimento dell'opera. Un intervento – dicono – per aumentare la sicurezza di pedoni, ciclisti e frequentatori del parco. Insomma, ora si può attraversare senza fare la prova di sopravvivenza tipo "Squid Game versione via Fiorentina".