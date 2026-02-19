Carlo Conti pronto per il suo ultimo Festival di Sanremo | Credo sia giusto lasciare spazio ad altri E forse dopo arriverà Stefano De Martino

Carlo Conti annuncia che condurrà il suo ultimo Festival di Sanremo, citando la voglia di dare spazio a nuove figure. Ha spiegato di sentirsi pronto a lasciare il palco dopo anni di successi, sottolineando l’importanza di rinnovarsi. La scelta nasce anche dall’esigenza di coinvolgere altri professionisti e aprire a nuove energie. Nei giorni scorsi, si sono fatte insistenti le voci su un possibile erede, e ora si pensa a Stefano De Martino. La decisione di Conti cambia il volto della prossima edizione.

Le richieste di restare gli sono arrivate da più fronti. «Mi fa piacere che mi invitino a rimanere: i discografici, la Rai, i cantanti, gli addetti ai lavori», spiega, ma la sua decisione va in un'altra direzione. Per Carlo Conti, un evento come il Festival di Sanremo ha bisogno di rinnovarsi anche attraverso i volti che lo rappresentano. «Credo sia corretto da parte mia divertirmi a fare questo ultimo Festival», aggiunge, rivelando l'intenzione di congedarsi quando l'esperienza è ancora stimolante, non quando ormai diventa un peso. Eppure, nella stessa intervista, il conduttore lascia uno spiraglio aperto.