Parco del Mare lunedì 23 febbraio il tavolo ambiente al Municipio X | focus su verde e frontemare

Il Municipio X ha convocato lunedì 23 febbraio un incontro sul progetto “Parco del Mare”. L’obiettivo è discutere le proposte per migliorare le aree verdi e la passeggiata sul lungomare di Ostia. Durante la riunione, cittadini e rappresentanti delle istituzioni parleranno delle nuove idee per rendere più vivibile la zona. Il confronto si concentrerà sulla tutela del verde pubblico e sulla fruibilità dell’area fronte mare. La discussione si inserisce in un percorso di dialogo già avviato con i residenti.

Roma, 18 febbraio 2026 – Roma Capitale prosegue il percorso di confronto con il territorio sul progetto “Parco del Mare”, pensato per la riqualificazione del litorale di Ostia. Dopo l’incontro pubblico di apertura e l’avvio dei tavoli di approfondimento, l’amministrazione convoca una nuova tappa del processo partecipativo: la seconda seduta del tavolo tematico dedicato all’ ambiente. Quando e dove si svolge l’incontro. L’appuntamento è fissato per lunedì 23 febbraio 2026, dalle ore 15.00, presso la sede del Municipio Roma X in Largo Capelvenere 13, ad Acilia. L’obiettivo è consolidare il dialogo tra amministrazione, cittadini, tecnici e associazioni, raccogliendo contributi utili ad approfondire le soluzioni progettuali destinate a incidere sul nuovo volto del lungomare.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Trasporto scolastico, Autolinee Toscane e Provincia attorno al tavolo: focus su sicurezza e miglioramento del servizio"Nel pomeriggio di martedì 3 febbraio, i rappresentanti di Autolinee Toscane e della Provincia di Pisa si sono incontrati per discutere del trasporto pubblico, con un occhio di riguardo al servizio scolastico.

