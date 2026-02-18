Parco del Mare lunedì 23 febbraio il tavolo ambiente al Municipio X | focus su verde e frontemare
Il Municipio X ha convocato lunedì 23 febbraio un incontro sul progetto “Parco del Mare”. L’obiettivo è discutere le proposte per migliorare le aree verdi e la passeggiata sul lungomare di Ostia. Durante la riunione, cittadini e rappresentanti delle istituzioni parleranno delle nuove idee per rendere più vivibile la zona. Il confronto si concentrerà sulla tutela del verde pubblico e sulla fruibilità dell’area fronte mare. La discussione si inserisce in un percorso di dialogo già avviato con i residenti.
Roma, 18 febbraio 2026 – Roma Capitale prosegue il percorso di confronto con il territorio sul progetto “Parco del Mare”, pensato per la riqualificazione del litorale di Ostia. Dopo l’incontro pubblico di apertura e l’avvio dei tavoli di approfondimento, l’amministrazione convoca una nuova tappa del processo partecipativo: la seconda seduta del tavolo tematico dedicato all’ ambiente. Quando e dove si svolge l’incontro. L’appuntamento è fissato per lunedì 23 febbraio 2026, dalle ore 15.00, presso la sede del Municipio Roma X in Largo Capelvenere 13, ad Acilia. L’obiettivo è consolidare il dialogo tra amministrazione, cittadini, tecnici e associazioni, raccogliendo contributi utili ad approfondire le soluzioni progettuali destinate a incidere sul nuovo volto del lungomare.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Trasporto scolastico, Autolinee Toscane e Provincia attorno al tavolo: focus su sicurezza e miglioramento del servizio"Nel pomeriggio di martedì 3 febbraio, i rappresentanti di Autolinee Toscane e della Provincia di Pisa si sono incontrati per discutere del trasporto pubblico, con un occhio di riguardo al servizio scolastico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Ostia, il Parco del Mare prende forma; Ostia, ecco il progetto del Parco del mare: aree verdi e ciclabili per far rinascere il litorale; Ostia, ecco il Parco del Mare: addio all’asfalto, arrivano dune e 15 nuove piazze; Ostia, ecco il progetto (da 50 milioni) del Parco del Mare: dune, un boulevard e 15 piazze attrezzate.
Parco del Mare, lunedì 23 febbraio il tavolo ambiente al Municipio X: focus su verde e frontemareL’obiettivo è consolidare il dialogo tra amministrazione, cittadini, tecnici e associazioni, raccogliendo contributi utili ad approfondire le soluzioni progettuali destinate a incidere sul nuovo volto ... ilfaroonline.it
Parco del Mare, Ostia cambia passo: più verde sul lungomare, zona 30 e navette elettriche per gli stabilimentiOstia si prepara al Parco del Mare: dune, piste ciclabili, piazze-parco e nuove regole sul traffico. Cittadini divisi: meno auto o caos? romait.it
Quando dovrebbe iniziare il cantiere per il Parco del mare Scommettiamo che questa estate ci troviamo il lungomare bloccato per i lavori in corso facebook