Reggio viaggio nel tempo | come la polis divenne municipio romano

Domani pomeriggio, il Museo di Reggio Calabria ospiterà un evento dedicato alla storia della città, concentrandosi sulla sua evoluzione da polis greca a municipio romano. L’appuntamento intende approfondire i passaggi e i cambiamenti avvenuti nel tempo, attraverso un percorso che analizza la trasformazione dell’organizzazione urbana e amministrativa. La discussione proporrà anche un’analisi delle fonti storiche e archeologiche che testimoniano questa fase di passaggio.

Il pomeriggio di domani, 17 aprile 2026, il Museo di Reggio Calabria ospiterà un approfondimento storico focalizzato sulla transizione della città dall’assetto di polis alla gestione come municipio romano. L’appuntamento, previsto per le ore 17.00 presso la sala conferenze del museo, rappresenta il quarto tassello del ciclo denominato Pomeriggi Archeologici tra le collezioni del M.Ar.RC, un’iniziativa che vede la partecipazione attiva del Club di Territorio di RC del TCI insieme all’Associazione Anassilaos, all’Archeoclub e al Centro Internazionale Scrittori (C.I.S.). Il dibattito sarà condotto dal Prof. Felice Antonio Costabile e si concluderà con un percorso guidato tra i reperti conservati nelle sale museali che testimoniano proprio quel periodo storico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, viaggio nel tempo: come la polis divenne municipio romano Notizie correlate “Fili del tempo”, a Gorlago viaggio nel tempo attraverso il tirannicidioSettimo appuntamento della rassegna storica “Fili del Tempo”, promossa dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) in collaborazione con l’Università... Nel borgo di Petrarca: un viaggio nel tempo, la visita ad ArquàIl 29 marzo, unisciti a noi nella scoperta di questo borgo medievale senza tempo nel cuore dei colli Euganei, inserito tra i Borghi più belli... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Acquatici - Impressioni liquide; Sussurri di bronzo e memoria sul mare di Reggio · ilreggino.it; Reggio Emilia: più scuola al pomeriggio per chi non accede al tempo lungo. VIDEO; Il giro del mondo a piedi di Gianmarco: Da Reggio a Fukuoka, la vita è movimento. A sei miglia da Reggio: un viaggio tra le rovine della gloriosa città di Sant’Agata | INFOUn viaggio nel tempo, a pochi chilometri dalla città, per riscoprire uno dei luoghi meno conosciuti del territorio reggino. Con l’iniziativa A sei miglia da Reggio, ATAM SpA, attraverso l’Infopoint ... strettoweb.com Mostra Francesco Guccini: a Reggio Emilia il viaggio nel tempoLa mostra Canterò soltanto il tempo a Reggio Emilia: un viaggio inedito tra musica, parole e vita privata di Francesco Guccini. lagazzettadellospettacolo.it REGGIO CALABRIA, VIA LIBERA AL RENDICONTO 2025 Il Consiglio metropolitano approva il bilancio consuntivo, aggiorna regolamenti e investe su eventi identitari, sport e patrimonio archeologico https://www.calabriainchieste.it/2026/04/16/reggio-calabria - facebook.com facebook Halftime Olimpia 44 Reggio Emilia 34 x.com