Nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, la zona di Sant’Antuono a Polla è stata teatro di un incidente tra un’auto e un autocarro lungo la Strada Statale 19. L’impatto è stato violento e ha provocato il ferimento di quattro persone, tra cui una bambina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai coinvolti. La dinamica dell’incidente è ancora sotto accertamento da parte delle autorità.

Un violento impatto tra un’auto e un autocarro ha scosso il pomeriggio di questo venerdì 17 aprile la zona di Sant’Antuono, a Polla, lungo la Strada Statale 19. Lo scontro, avvenuto nei pressi dello svincolo che conduce alla zona industriale, ha coinvolto cinque persone a bordo della vettura, tra cui una bambina di pochi anni, mentre il conducente del camion è rimasto illeso. I dettagli dell’impatto e i soccorsi in corso. Il sinistro si è verificato quando i due mezzi, che procedevano in direzioni opposte, si sono scontrati nella località di Sant’Antuono. Il bilancio riguarda tre occupanti dell’automobile che, insieme alla piccola, hanno subito le conseguenze più pesanti della collisione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Polla, violento impatto sulla SS19: 4 feriti tra cui una bambina

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