Guidavano senza patente o con patente falsa | fermati e denunciati dalla Polizia locale

La Polizia locale di Modena ha fermato due automobilisti senza patente o con documenti falsi. Un controllo ha portato alla denuncia di un uomo sorpreso alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente, mentre un altro è stato trovato con un documento contraffatto. Entrambi gli episodi si sono verificati a poche settimane di distanza, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare la sicurezza sulle strade.

Accertamenti su due conducenti: uno recidivo con auto priva di assicurazione, l'altro con titolo di guida contraffatto. Veicoli sequestrati e sanzioni per oltre 6mila euro Due distinti interventi, a distanza di un paio di settimane tra loro, confermano l'attenzione della Polizia locale di Modena sul fronte della sicurezza stradale e della verifica dei titoli abilitativi alla guida. In entrambi i casi, i controlli hanno portato all'accertamento della guida senza regolare patente, al sequestro dei veicoli e a sanzioni amministrative di rilievo, oltre alla denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.