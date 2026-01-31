Non si ferma all’alt ed è senza patente né assicurazione e revisione | sanzionato

La polizia di Lagosanto ha fermato un’auto sabato scorso. Il veicolo non aveva assicurazione né revisione, e il conducente era senza patente. Gli agenti hanno subito multato il guidatore e sequestrato il veicolo. La segnalazione arrivata dal sistema di videosorveglianza ha aiutato a individuarlo.

Un uomo di 40 anni è stato denunciato dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo dei carabinieri senza patente e assicurazione.

