Polizia Locale | 680 mila euro spesi male

Da lanazione.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un investimento di 680 mila euro destinato alla Polizia Locale è stato giudicato inefficace e mal gestito, secondo quanto riferito da fonti ufficiali. L’operazione è stata definita frettolosa e incompleta, con diverse zone d’ombra che sollevano dubbi sulla pianificazione e sulla strategia adottata per la sicurezza urbana. La questione ha suscitato discussioni tra i cittadini e le autorità locali, che richiedono chiarimenti e approfondimenti.

ARezzo, 17 aprile 2026 – « Polizia Local e: 680 mila euro spesi male. Un’operazione affrettata, incompleta e piena di ombre con la conferma della mancanza di visione e di un progetto per la città. Sulla proposta di acquisto dell’immobile di via Roma n. 77-81 come nuova sede della Polizia Locale esprimiamo una netta contrarietà». La nota de l Gruppo Consiliare Avanti Montevarchi Europa Verde Gruppo Consiliare Impegno Comune.  «Non si tratta di mettere in discussione la necessità di una nuova sede, che è reale e nota da tempo come è altrettanto nota da tempo l’improcrastinabile esigenza di realizzare un Cantiere per gli operai. Il problema è come si sta scegliendo di intervenire: con un’operazione affrettata, parziale e priva di una reale visione complessiva che conferma della mancanza di visione e di un progetto per la città.🔗 Leggi su Lanazione.it

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