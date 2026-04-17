Polizia Locale | 680 mila euro spesi male

Un investimento di 680 mila euro destinato alla Polizia Locale è stato giudicato inefficace e mal gestito, secondo quanto riferito da fonti ufficiali. L’operazione è stata definita frettolosa e incompleta, con diverse zone d’ombra che sollevano dubbi sulla pianificazione e sulla strategia adottata per la sicurezza urbana. La questione ha suscitato discussioni tra i cittadini e le autorità locali, che richiedono chiarimenti e approfondimenti.

ARezzo, 17 aprile 2026 – « Polizia Local e: 680 mila euro spesi male. Un’operazione affrettata, incompleta e piena di ombre con la conferma della mancanza di visione e di un progetto per la città. Sulla proposta di acquisto dell’immobile di via Roma n. 77-81 come nuova sede della Polizia Locale esprimiamo una netta contrarietà». La nota de l Gruppo Consiliare Avanti Montevarchi Europa Verde Gruppo Consiliare Impegno Comune. «Non si tratta di mettere in discussione la necessità di una nuova sede, che è reale e nota da tempo come è altrettanto nota da tempo l’improcrastinabile esigenza di realizzare un Cantiere per gli operai. Il problema è come si sta scegliendo di intervenire: con un’operazione affrettata, parziale e priva di una reale visione complessiva che conferma della mancanza di visione e di un progetto per la città.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Polizia Locale: 680 mila euro spesi male» Notizie correlate Leggi anche: La polizia locale diventa 2.0: spesi 37mila euro per body cam, moto e kit per smascherare i falsi Leggi anche: Oltre 280 mila euro a 9 comandi di Polizia locale lecchesi per nuovi strumenti e veicoli Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Montevarchi, nuova sede per la Polizia Locale: la Giunta punta sull’ex Mps in via Roma; Montevarchi, nuova sede per la Polizia Locale: il Comune punta sull’ex edificio del Monte dei Paschi in centro storico; Nuova sede per i vigili urbani. L’ex banca di via Roma si trasforma: ecco il piano; Nuova sede per i vigili urbani L’ex banca di via Roma si trasforma | ecco il piano. «Polizia Locale: 680 mila euro spesi male»ARezzo, 17 aprile 2026 – «Polizia Locale: 680 mila euro spesi male. Un’operazione affrettata, incompleta e piena di ombre con la conferma della mancanza di visione e di un progetto per la città. Sulla ... lanazione.it Polizia locale: nel 2025 conto di 560mila euroE' la spesa complessiva per il servizio associato dell’area Oglio Po. Un sistema complesso che distribuisce i costi in base a ore di servizio, numero di verbali, spese di gestione e dotazioni tecnolog ... laprovinciacr.it La polizia locale ha arrestato nel centro storico quattro giovani stranieri, che avevano compiuto una rapina poco prima ai danni di un coetaneo. E’ stato proprio quest’ultimo, un 24 enne, a rivolgersi agli agenti della locale, riferendo di essere stato aggredito po facebook Preoccupa la decisione della Polizia locale di Campobasso di disporre misure eccezionali di ordine pubblico, prevedendo la chiusura delle strade del centro della città per tutta la giornata del 14 aprile in occasione del presidio previsto davanti al Tribunale per x.com