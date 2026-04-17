Polistena bimba travolta dal trattore del padre | la morte di Chiara sconvolge la comunità

A Polistena una bambina di cinque anni è morta dopo essere stata investita dal trattore guidato dal padre in una zona di campagna alla periferia della città. L’incidente è avvenuto in un pomeriggio qualunque e ha sconvolto la comunità locale. La giovane vittima, Chiara Mammola, è deceduta sul luogo dell’incidente. La notizia ha rapidamente fatto il giro del paese, suscitando dolore e sgomento tra i residenti.

Cosa è successo a Polistena. Un pomeriggio qualunque trasformato in tragedia. Chiara Mammola, appena cinque anni, ha perso la vita dopo essere stata travolta dal trattore guidato dal padre, in una zona di campagna alla periferia della cittadina calabrese. Un episodio che lascia senza parole e che, al momento, presenta ancora molti punti da chiarire. La dinamica non è stata completamente ricostruita: gli inquirenti stanno cercando di capire se la bambina si trovasse sul mezzo agricolo e sia caduta improvvisamente, oppure se fosse scesa durante una manovra, finendo tragicamente sotto il trattore. Il momento della tragedia: lavoro nei campi e un attimo fatale.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Polistena, bimba travolta dal trattore del padre: la morte di Chiara sconvolge la comunità Notizie correlate Polistena sotto choc: Chiara, bimba di cinque anni, muore travolta da un trattore in un terreno di famigliaUna tragedia ha sconvolto Polistena, comune di all’incirca 10 mila abitanti in provincia di Reggio Calabria, dove una bambina di cinque anni ha perso... Bimba di 5 anni muore travolta da un trattore a PolistenaTragedia nel tardo pomeriggio di ieri nelle campagne alla periferia sud di Polistena. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tragedia a Polistena, bimba di 5 anni muore travolta dal trattore del padre · LaC News24; Tragedia a Polistena, muore bimba di 5 anni travolta dal trattore del padre; Tragedia a Polistena: bimba di 5 anni muore travolta dal trattore del papà; Tragedia a Polistena: bimba di 5 anni travolta e uccisa da un trattore. Tragedia a Polistena, bimba di 5 anni perde la vita travolta da un trattoreUna tragedia le cui cause sono ancora tutte da accertare si è verificata ieri, nel tardo pomeriggio, nelle campagne di contrada Monte, nelle immediate ... inquietonotizie.it Tragedia a Polistena, muore bimba di 5 anni travolta dal trattore del padreImmane tragedia in contrada Monte: la piccola Chiara Mammola è morta sul colpo. Il papà Vincenzo, camionista, stava lavorando nel terreno di famiglia e le indagini ora dovranno anche accertare se la f ... reggio.gazzettadelsud.it OGGI L'ADDIO ALLA PICCOLA CHIARA VOLATA IN CIELO A 5 ANNI DOPO ESSERE STATA INVESTITA DA UN TRATTORE Polistena è sotto shock per la tragica scomparsa della piccola Chiara Mammola, la bambina di soli 5 anni morta facebook La tragedia è accaduta nel pomeriggio di ieri #Polistena #ReggioCalabria #incidente #bambina #RadioBruno #16aprile x.com