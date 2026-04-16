Bimba di 5 anni muore travolta da un trattore a Polistena

Nel tardo pomeriggio di ieri, nelle campagne alla periferia sud di Polistena, si è verificato un incidente che ha coinvolto una bambina di cinque anni. La piccola è stata travolta da un trattore mentre si trovava sul terreno di famiglia durante alcuni lavori agricoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita alla bambina.

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri nelle campagne alla periferia sud di Polistena. Una bambina di cinque anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto mentre erano in corso lavori agricoli su un terreno di famiglia.Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio della polizia di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Bimba di 5 anni travolta da un’auto, è gravissimaPrato, 15 marzo 2026 – Gravissimo incidente in via Giulio Braga nella frazione di Tavola a Prato. Sfugge al controllo della madre e viene travolta da un’auto a Prato: grave bimba di 5 anniL'incidente domenica mattina a Prato, in rianimazione a Firenze una bambina di cinque anni. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bimba di 5 anni senza maestro sulla seggiovia in Alto Adige, i genitori lo denunciano; Tragedia a Polistena, bimba di 5 anni muore travolta dal trattore del padre · LaC News24; Tragedia a Polistena, muore bimba di 5 anni travolta dal trattore del padre; A 5 anni si punge con una siringa ai giardini, bimbo finisce in ospedale. Il padre scrive alla sindaca. Polistena, risveglio sotto shock per la bimba di 5 anni morta sotto il trattoreNel tardo pomeriggio di ieri, una notizia tragica ha profondamente sconvolto l’intera comunità di Polistena. La piccola Chiara Mammola, di soli 5 anni, ha perso la vita a seguito di un drammatico inc ... strettoweb.com Tragedia a Polistena, bimba di 5 anni muore dopo essere stata investita dal trattore guidato dal padreLa notizia è emersa nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile. Le prime informazioni parlano di un incidente avvenuto in mattinata: la piccola sarebbe stata travolta accidentalmente dal mezzo agricolo con ... alphabetcity.it POLISTENA, TRAGEDIA NEI CAMPI: BIMBA DI 5 ANNI MUORE TRAVOLTA DA UN TRATTORE Dinamica ancora da chiarire per la morte della piccola: indaga la Polizia di Stato sulla tragedia avvenuta in contrada Monte https://www.calabriainchieste.it/2026/0 - facebook.com facebook Siniscola, bimba di sei mesi lasciata da sola in auto. Il sindaco: «Da genitori un gesto che non ha scuse» x.com