Polistena sotto choc | Chiara bimba di cinque anni muore travolta da un trattore in un terreno di famiglia

A Polistena, paese con circa 10 mila abitanti in provincia di Reggio Calabria, una bambina di cinque anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un trattore in un terreno di proprietà della famiglia. L’incidente si è verificato in un’area di campagna, generando grande shock tra i residenti. Le autorità sono intervenute sul posto per le operazioni di soccorso e per i rilievi del caso.

Una tragedia ha sconvolto Polistena, comune di all’incirca 10 mila abitanti in provincia di Reggio Calabria, dove una bambina di cinque anni ha perso la vita in un incidente avvenuto in un terreno di campagna di proprietà della famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio della Polizia di Stato, la piccola sarebbe stata travolta da un trattore durante alcune attività agricole. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’accaduto non è ancora stata chiarita con precisione. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire i momenti precedenti all’incidente e per stabilire eventuali responsabilità.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Polistena sotto choc: Chiara, bimba di cinque anni, muore travolta da un trattore in un terreno di famiglia Notizie correlate Bimba di 5 anni muore travolta da un trattore a PolistenaTragedia nel tardo pomeriggio di ieri nelle campagne alla periferia sud di Polistena. Tragedia nel Reggino, la piccola Chiara di 5 anni muore travolta dal trattore nel terreno di famiglia: choc e dolore nella comunitàTragedia a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, dove una bambina di soli 5 anni, Chiara Mammola, è deceduta dopo essere stata investita dal... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Polistena sotto shock: proclamato il lutto cittadino per la piccola Chiara morta a 5 anni sotto un trattore; Tragedia a Polistena: bimba di 5 anni muore investita da un trattore: Piana sotto shock. Polistena sotto choc, bimba muore travolta da un trattore: aveva soli 5 anniPolistena si stringe nel dolore per la morte della piccola Chiara Mammola, la bambina di 5 anni che ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri in un drammatico incidente avvenuto durante ... citynow.it Polistena sotto shock: proclamato il lutto cittadino per la piccola Chiara morta a 5 anni sotto un trattoreNel tardo pomeriggio di ieri, una notizia tragica ha profondamente sconvolto l’intera comunità di Polistena. La piccola Chiara Mammola, di soli 5 anni, ha perso la vita a seguito di un drammatico inc ... strettoweb.com POLISTENA, BIMBA MORTA SOTTO IL TRATTORE: IL SINDACO PROCLAMA IL LUTTO CITTADINO Indagini sulla dinamica dell’incidente costato la vita alla piccola Chiara Mammola. Il Comune proclama il lutto cittadino https://www.calabriainchieste.it/2026/ - facebook.com facebook