Poetica dell’eclissi la scomparsa degli adolescenti | incontro di Jonas Reggio Calabria con lo psicoanalista Panìco

A Reggio Calabria, presso il liceo scientifico A. Volta, si è svolto un incontro dedicato ai temi dell’adolescenza. L’evento ha visto la partecipazione dello psicoanalista Panìco, che ha affrontato questioni legate alla fase di transizione tra l’adolescenza e l’età adulta. Durante l’incontro, sono stati discussi aspetti legati alla crescita, alle sfide e alle trasformazioni tipiche di questa età.

Il liceo scientifico statale A.Volta di Reggio Calabria al centro di un incontro formativo sui temi dell’adolescenza. L’aula Socrates accoglierà sabato 18 aprile, alle ore 16, Andrea Panìco, psicoanalista e fondatore dell’associazione Telemaco di Jonas Milano-centro di psicoanalisi per.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Reggio Calabria, lo spettacolo “L’invenzione dell’amore” apre “Un palco per la città” al MetropolitaIl Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria riapre i battenti sabato 14 febbraio con “L’invenzione dell’amore”, spettacolo di Antonio Calabrò che... Reggio Calabria: pronto un incontro in occasione della ricorrenza di Sant’ApolloniaReggio Calabria si prepara ad un evento di rilievo per il settore odontoiatrico e odontotecnico, un incontro che si terrà domani, lunedì 9 febbraio,...