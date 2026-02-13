Reggio Calabria lo spettacolo L’invenzione dell’amore apre Un palco per la città al Metropolita

Reggio Calabria, il teatro Metropolita ha riaperto le porte ieri sera con lo spettacolo “L’invenzione dell’amore”, una rappresentazione che ha attirato un folto pubblico e ha segnato il rilancio della scena culturale locale, dopo mesi di chiusura forzata.

Reggio Calabria, il Metropolitano risorge con “L’invenzione dell’amore” e una rassegna dedicata a Bruno Stancati. Il Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria riapre i battenti sabato 14 febbraio con “L’invenzione dell’amore”, spettacolo di Antonio Calabrò che dà il via alla rassegna “Un palco per la città”. L’iniziativa, promossa dal DLF in collaborazione con le associazioni L’Amaca e Itaca, e con il sostegno della Sartoria Bruzzese, intende restituire alla città un importante spazio culturale e onorare la memoria di Bruno Stancati, figura chiave della vita civile e culturale reggina. Un debutto in scena e nella memoria.🔗 Leggi su Ameve.eu

