Reggio Calabria | pronto un incontro in occasione della ricorrenza di Sant’Apollonia

Domani a Reggio Calabria si svolge un incontro importante dedicato ai professionisti del settore odontoiatrico e odontotecnico. L’appuntamento si terrà nell’Aula Magna del Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi”, in via Laboccetta, e si inserisce nella ricorrenza di Sant’Apollonia. Un momento di confronto e aggiornamento per chi lavora in questo campo.

Reggio Calabria si prepara ad un evento di rilievo per il settore odontoiatrico e odontotecnico, un incontro che si terrà domani, lunedì 9 febbraio, presso l'Aula Magna del Polo Tecnico Professionale "Righi-Boccioni-Fermi", sede del "Fermi" in Via Laboccetta. L'iniziativa, voluta dalla Dirigente del Polo, Prof.ssa Anna Maria Cama, rappresenta un momento cruciale di confronto tra formazione e professione, focalizzandosi sull'evoluzione di un campo in rapida trasformazione, dove la tradizione artigianale incontra le sfide e le opportunità offerte dall'innovazione digitale. Questo appuntamento non è semplicemente una lezione teorica, ma un tentativo di costruire un ponte solido tra le aule scolastiche e la realtà dinamica del mondo del lavoro, un'esigenza sempre più pressante in un'epoca di cambiamenti tecnologici accelerati.

