Aperte le iscrizioni alla 66a edizione del salone nautico internazionale a Genova

Le iscrizioni per la 66ª edizione del Salone Nautico Internazionale a Genova sono aperte da oggi, causa l’arrivo della nuova stagione. La manifestazione si terrà dal primo al 6 ottobre 2026 e attira aziende e appassionati da tutto il mondo. Quest’anno, gli organizzatori hanno previsto uno spazio maggiore per le imbarcazioni innovative e tecnologie marine. Le imprese possono già prenotare gli stand online, con l’obiettivo di offrire un evento ancora più dinamico e coinvolgente. Le adesioni rimarranno aperte fino a fine luglio.

(Adnkronos) – Si sono aperte ufficialmente oggi le iscrizioni per gli espositori alla 66ª edizione del Salone Nautico Internazionale, in programma a Genova dall'1 al 6 ottobre 2026. "Il Salone Nautico Internazionale a Genova è posizionato tra i primi tre Saloni del ranking mondiale per rilevanza industriale e posizionamento internazionale – commenta il Presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti – ed è l'espressione di un evento globale in cui l'eccellenza della nautica mondiale si confronta e definisce le traiettorie di sviluppo del settore. Il ritorno della 66° edizione alle date dall'1 al 6 ottobre risponde alle esigenze del mercato in una finestra temporale coerente con le sue dinamiche, confermando la funzione di motore di sviluppo economico concreto per l'intera filiera dell'industria nautica globale".