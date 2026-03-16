NBA su Sky e NOW la settimana dal 16 al 22 marzo | otto partite in diretta dai Lakers ai Celtics Banchero Wembanyama e Doncic in campo

La settimana dal 16 al 22 marzo porta otto partite di NBA in diretta su Sky e NOW, con incontri tra squadre come Lakers, Celtics, Clippers e Spurs. La programmazione inizia questa notte con Atlanta contro Orlando e prosegue con numerosi match tra cui Lakers contro Clippers, Milwaukee contro Cleveland e Denver contro Philadelphia. La settimana si chiude domenica con il confronto tra Boston e Minnesota.

Inizia l’ultimo mese di regular season con un palinsesto ricco: Atlanta-Orlando apre stanotte, poi i Lakers due volte, i Clippers contro gli Spurs di Wembanyama, Milwaukee-Cleveland, Denver-Philadelphia e il gran finale domenica con Boston-Minnesota. Tutto su Sky Sport Basket, Max e Uno. L’ultimo mese di regular season NBA entra nel vivo con otto partite in programma questa settimana su Sky e in streaming su NOW. Dal 16 al 22 marzo, la Casa dello Sport propone un palinsesto intenso che abbraccia tutte le sfide chiave verso i playoff, con nomi del calibro di Banchero, Wembanyama, Doncic, Tatum e Anthony Edwards. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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