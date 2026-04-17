Pizzoccheri e sciatt mercatini e cultura pop | tutti gli eventi del weekend

Nel fine settimana si svolgono numerosi eventi tra tradizione e divertimento. Si può gustare la polenta taragna nei mercatini, assistere a spettacoli di cultura pop o partecipare a iniziative sportive. Diverse attività attirano appassionati di cucina, appassionati di cosplay e runner, offrendo opportunità per vivere momenti diversi in un clima di festa e socialità. Le manifestazioni si svolgono in vari luoghi della città e della regione.

C’è chi cerca il profumo della polenta taragna, chi non vede l'ora di sfoggiare un costume da supereroe e chi di allacciare scarpe da running: tutti, nei prossimi giorni, saranno accontentati. La provincia di Brescia si prepara a un fine settimana che non conosce noia, un mix esplosivo di eventi.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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