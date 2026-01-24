Pizzoccheri sciatt e cioccolato | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Le sagre del fine settimana in Bergamasca offrono un’occasione per scoprire tradizioni e sapori locali. Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, tra i piatti tipici come i pizzoccheri e gli sciatt, e dolci come il cioccolato, si svolgono diverse manifestazioni. Eventi che rappresentano un momento di incontro e di valorizzazione della cultura gastronomica della zona, ideali per chi desidera vivere un’esperienza autentica nel territorio.

Dalla sagra dei pizzoccheri e degli sciatt al Piazzale degli Alpini alla Festa del cioccolato sul Sentierone: non mancano le kermesse gustose in Bergamasca nel fine-settimana da venerdì 23 a domenica 25 gennaio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 25 gennaio sul Sentierone si terrà la Festa del Cioccolato arriva sul Sentierone. L’appuntamento organizzato da Promozioni Confesercenti invita appassionati e curiosi di ogni età a visitare stand, partecipare ad eventi e scoprire curiosità, tutto nel nome del cioccolato. Ogni stand è un piccolo laboratorio del gusto, dove è possibile scoprire i segreti della lavorazione del cacao e degustare prodotti unici e di alta qualità.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Cucina tipica, birra, cioccolato e biligòcc: le sagre del fine-settimana in Bergamasca Leggi anche: Taragna, bollito misto, risotti e vino: le sagre del fine-settimana in Bergamasca Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Pizzoccheri, sciatt e cioccolato: le sagre del fine-settimana in Bergamasca; Festa del cioccolato, Atalanta-Parma, Prosa e pizzoccheri: il week-end in città. Pizzoccheri, sciatt e cioccolato: le sagre del fine-settimana in BergamascaDalla sagra dei pizzoccheri e degli sciatt al Piazzale degli Alpini alla Festa del cioccolato sul Sentierone: non mancano le kermesse gustose in Bergamasca nel fine-settimana da venerdì 23 a domenica ... bergamonews.it Festa del cioccolato, Atalanta-Parma, Prosa e pizzoccheri: il week-end in cittàSono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano la Festa del cioccolato sul Sentierone, Italian Fine Art alla Fiera, la sagra dei pizzoccheri e degli ... bergamonews.it LAST WEEKEND Ultima chiamata per gustare i sapori della Valtellina SAGRA DEI PIZZOCCHERI E DEGLI SCIATT Piazzale degli Alpini, Bergamo Prenota il tuo tavolo e scopri il menù, è semplicis - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.