Diabetes Marathon i mercatini e la storia del volo | tutti gli eventi del weekend nel Forlivese
Nel fine settimana nel territorio forlivese si svolgeranno diversi eventi, tra cui la Diabetes Marathon, mercatini e iniziative legate alla storia del volo. Le manifestazioni si svolgeranno dal 17 al 19 aprile, coinvolgendo diverse zone della città. La Diabetes Marathon prevede una corsa solidale, mentre i mercatini offriranno spazio a artigiani e produttori locali. Inoltre, sono previsti incontri e mostre dedicati alla storia del volo.
Il weekend del 17, 18 e 19 aprile si apre all'insegna della solidarietà e della cultura. Dalla grande onda fucsia che invaderà il centro città fino ai primi appuntamenti con le Feste dell'Unità, ecco una guida agli appuntamenti principali in programma nel territorio forlivese.L'evento clou: la.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Festa del Falò, Commercianti per un giorno e il Garage Sale: tutti gli eventi del weekend nel ForliveseDallo spettacolo unico dei giganti di paglia a Rocca San Casciano alla grande kermesse del riuso in Fiera, fino agli appuntamenti con lo sport e il...
Omaggio a Celentano, teatro dialettale, "Pomeriggi del bicchiere" e danza contemporanea: gli eventi del weekend forliveseNel Forlivese il weekend si apre all'insegna dell'intrattenimento con musica e spettacoli teatrali per grandi e piccini.