Diabetes Marathon i mercatini e la storia del volo | tutti gli eventi del weekend nel Forlivese

Nel fine settimana nel territorio forlivese si svolgeranno diversi eventi, tra cui la Diabetes Marathon, mercatini e iniziative legate alla storia del volo. Le manifestazioni si svolgeranno dal 17 al 19 aprile, coinvolgendo diverse zone della città. La Diabetes Marathon prevede una corsa solidale, mentre i mercatini offriranno spazio a artigiani e produttori locali. Inoltre, sono previsti incontri e mostre dedicati alla storia del volo.