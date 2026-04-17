Un nuovo menu di primavera è stato presentato in una catena di pizzerie, con l’introduzione di un impasto realizzato con una nuova miscela di cereali. La novità si chiama Antika ed è stata pensata per arricchire l’offerta culinaria. Durante l’apertura di un nuovo menù, si è notato che il momento più atteso è quando la pizza viene portata al tavolo ancora calda, con il suo profumo che si diffonde nell’ambiente.

C’è un momento, in pizzeria, in cui tutto si ferma. È quello in cui il disco di pasta arriva sul tavolo ancora fumante, e il profumo che sale è qualcosa di più di un semplice odore di forno. È memoria, è territorio, è una storia che comincia molto prima del forno stesso. Pizzium, la catena di pizzerie napoletane nata a Milano nel 2017, ha deciso di approfondire quel racconto con un nuovo menu primaverile e, soprattutto, con una svolta nell’impasto che porta il nome di Antika. Antika: una miscela multicereali tra tradizione e tecnica. Il nome evoca qualcosa di antico, e non è un caso. Antika è la nuova miscela con cui Pizzium impasta le sue...🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Pizzium lancia il menu di primavera 2026 con Antika, la nuova miscela multicereali per l’impasto

Notizie correlate

Primavera a La Roccola, il menù degustazione di domenica“Primavera a La Roccola”, un weekend all’insegna del gusto, tra sapori autentici, i nostri vini e il piacere di vivere la primavera immersi nella...

Fuori Menù: la nuova comedy sulla cucina (e il carcere) con Maurizio Lastrico e Fabio BalsamoSta per arrivare su Sky “Fuori Menù”, una serie che mette insieme il mondo della cucina con le atmosfere più oscure del prison drama.

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Pizzeria Ristoro Est!Est!Est! presenta il nuovo menù; Pizzium: il nuovo menu e l'innovativo impasto Antika; Il Poseidonia Beach Club lancia il Menù a Spreco Ridotto e Cucina Circolare.

PIANETA PIZZA - La Pizzeria Ristoro Est Est Est di Roma lancia un menù pranzo ispirato al Calendario Gastronomico Romano, con un piatto della tradizione per ogni giorno #horeca #foodservice #pizza horecanews.it/pizzeria-risto… x.com

Orrore a Bisceglie. Lancia dal balcone al culmine di un litigio e poi si toglie la vita: morti entrambi - facebook.com facebook