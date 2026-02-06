Fuori Menù | la nuova comedy sulla cucina e il carcere con Maurizio Lastrico e Fabio Balsamo

Su Sky sta per arrivare “Fuori Menù”, una nuova comedy che unisce il mondo della cucina con le atmosfere del prison drama. La serie vede protagonisti Maurizio Lastrico e Fabio Balsamo, e promette di portare sullo schermo un mix di risate e tensione, tra pentole e celle. La data di uscita ufficiale è vicina, e l’attesa cresce tra gli appassionati di generi diversi.

Sta per arrivare su Sky “Fuori Menù”, una serie che mette insieme il mondo della cucina con le atmosfere più oscure del prison drama. Un mix inedito tra food e carcere che punta a conquistare il pubblico con una storia divertente ma allo stesso tempo piena di spunti riflessivi sul tema delle.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Fuori Menù L'attore e comico genovese Maurizio Lastrico in scena al Geox con "Sul Lastrico" L’attore e comico genovese Maurizio Lastrico arriva a Padova con il suo spettacolo “Sul Lastrico”. Maurizio Lastrico, chi è la misteriosa fidanzata Elisabetta: “Ho una ragazza intransigente” Maurizio Lastrico, attore e comico italiano, ha recentemente condiviso alcuni dettagli sulla sua vita privata, affermando di essere felicemente fidanzato. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Fuori Menù Argomenti discussi: Musa Lago di Como riapre a gennaio e presenta i nuovi menu degustazione di Roteo; Chef Vincenzio: convivialità, gusto e amore per un San Valentino speciale; Dal ristorante cinese (bello ma accessibile) alla pizzeria romana virale, tutti i nuovi ristoranti a Milano; Il nuovo posto da provare a Palermo è una taverna con brace, listening bar e prezzi popolari. Ferrè e la vita «fuori menù» di Jeanne Caròle FrancesconiSi divora tutto in un boccone Vita fuori menù di Raffaella Ferré, dedicato a Jeanne Caròla Francesconi (pagine 80, euro 12). È nella collana tascabile «Meridiane» pubblicata dall’editore De Nigris, ... ilmattino.it Per il nostro fuori menù del venerdì questa settimana trippa! facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.