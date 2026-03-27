Primavera a La Roccola il menù degustazione di domenica

Domenica presso La Roccola si terrà un menù degustazione dedicato alla primavera, offrendo piatti tradizionali accompagnati dai vini locali. L’evento prevede un fine settimana che combina l’assaggio di specialità culinarie con la possibilità di immergersi nella natura della zona euganea. La proposta include una selezione di pietanze preparate con ingredienti stagionali, in un contesto che valorizza i sapori autentici della regione.

“Primavera a La Roccola”, un weekend all’insegna del gusto, tra sapori autentici, i nostri vini e il piacere di vivere la primavera immersi nella natura euganea. Il menù non è divisibile in due persone.In caso di esigenze alimentari diverse si è pregati di comunicarlo alla prenotazione.Ricordiamo ai nostri ospiti che nelle sale interne non sono ammessi animali. La Roccola 042994298 [email protected] WhatsApp: 3518758169www.laroccola.itVia Dietromonte 10 35030Cinto Eugnaneo Padova (Provinciale Este-Vo) . 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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