Enzo Alaia è stato nominato capogruppo di Casa Riformista e Noi di Centro – Noi Sud nel Consiglio regionale della Campania. La sua nomina è ufficiale e arriva in un momento di cambiamenti tra le forze politiche della regione. Alaia prende il posto di altri esponenti e si prepara a guidare il gruppo nei prossimi mesi. La sua scelta potrebbe influenzare le decisioni e le alleanze in consiglio.

Tempo di lettura: 2 minuti Enzo Alaia è stato nominato capogruppo d i Casa Riformista e Noi di Centro – Noi Sud n el Consiglio regionale della Campania. La decisione è stata assunta all’unanimità, in accordo con i vertici regionali e nazionali delle due forze politiche. La nomina riguarda il gruppo consiliare composto, oltre che dallo stesso Alaia, dai consiglieri Ciro Buonajuto, Pietro Smarrazzo, Pellegrino Mastella e Giuseppe Barra, esponenti della seconda forza politica in Consiglio regionale. “Si tratta di un riconoscimento importante che valorizza una figura di consolidata esperienza istituzionale- si legge in una nota- Consigliere regionale dal 2015 e leader di Casa Riformista, Alaia è da anni punto di riferimento della politica irpina e dell’area riformista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casa Riformista e Noi di Centro: Enzo Alaia capogruppo in Regione

Approfondimenti su Enzo Alaia

Regione, Casa Riformista-Noi di Centro: Auguri alle neo Assessore Saggese e Serluca Il gruppo Casa Riformista – Noi di Centro rivolge le proprie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro alle neo assessore Saggese e Serluca.

Casa Riformista-Noi di Centro ha deciso di non partecipare al voto per l’Ufficio di Presidenza, poiché non ha condiviso i criteri utilizzati per l’attribuzione delle cariche.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Enzo Alaia

Argomenti discussi: I sondaggi continuano a restare fermi; Le scelte di Muraca: Non amo i giochi di potere o di palazzo. Tenteremo il tutto per tutto per non arrivare alle Primarie · ilreggino.it; Riformisti fuori e dentro il Pd, che cosa sta succedendo; Riformisti senza casa e Riformisti a sinistra. Ecco la minoranza dem: una Direzione fissata a Roma.

Casa Riformista e Noi Sud, Alaia capogruppo in Regione: Grazie per la fiduciaLa decisone assunta all'unanimità ... msn.com

L'esordio di Bartolo in Casa Riformista, Faraone: Al centrosinistra servono i riformisti e non una politica spostata a sinistraL'ex parlamentare europeo del Pd è intervenuto stamattina in conferenza stampa assieme al vicepresidente nazionale di Italia Viva. Credo in questo soggetto politico, ne condivido i valori e le idee ... palermotoday.it

Regione Campania. Restano senza la Presidenza di Commissione Enzo Alaia (Casa Riformista) e Gennaro Oliviero (A Testa Alta). #RegioneCampania #ConsiglioRegionaleCampania #AgendaPolitica #CasaRiformista #atestaalta https://www.agendapolitica facebook

FIRENZE - Nodo interscambio viale Europa, Casini (IV – Casa Riformista): “Gravi criticità irrisolte, nessun confronto con i cittadini”. "Restano irrisolte criticità sulle uscite verso Bagno a Ripoli". x.com