Regione Campania svolta nei gruppi consiliari | Enzo Alaia nominato capogruppo di Casa Riformista e Noi di Centro

Enzo Alaia diventa il nuovo capogruppo di Casa Riformista e Noi di Centro – Noi Sud nel Consiglio regionale della Campania. La sua nomina cambia gli equilibri tra i gruppi consiliari e apre una nuova fase politica. Alaia assume il ruolo dopo la scelta ufficiale e si prepara a guidare i gruppi in vista delle prossime sfide.

Enzo Alaia è stato nominato capogruppo di Casa Riformista e Noi di Centro – Noi Sud nel Consiglio regionale della Campania. La decisione è stata assunta all'unanimità, in accordo con i vertici regionali e nazionali delle due forze politiche. La nomina riguarda il gruppo consiliare composto, oltre.

