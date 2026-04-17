Più sicurezza e meno traffico | così la nuova rotatoria darà benefici immediati a tantissimi automobilisti napoletani

È stata inaugurata la nuova rotatoria lungo la SP1 "Circumvallazione esterna di Napoli" al km 7+500, in località Borgo Riccio nel Comune di Giugliano in Campania. L'opera, realizzata dalla Città Metropolitana di Napoli con un investimento complessivo di circa 700mila euro, punta a migliorare in.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Temi più discussi: POTENZIATO L’ACCELERATORE LINEARE DELLA RADIOTERAPIA: PER I PAZIENTI PIÙ PRECISIONE, SICUREZZA E RIDUZIONE DELLE SEDUTE; Centro Storico di Castellarano: al via una sperimentazione in via San Francesco; Hera Luce illumina lo stabilimento Martini: più sicurezza e meno consumi; Giugliano in Campania, inaugurata la rotatoria sulla SP1: più sicurezza e meno traffico.

Inaugurata la nuova rotatoria sulla SP1 a Borgo Riccio: più sicurezza e meno traffico per Giugliano, Qualiano e VillariccaInaugurata la nuova rotatoria lungo la SP1 Circumvallazione esterna di Napoli al km 7+500, in località Borgo Riccio nel Comune di Giugliano in Campania. ilmattino.it

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