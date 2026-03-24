Frosinone nuova viabilità tra via Marittima e via Puccini | meno traffico e più sicurezza

Realizzata un’isola spartitraffico per migliorare la circolazione: “Intervento nato dall’ascolto di residenti e commercianti” A Frosinone prende forma un nuovo intervento sulla viabilità urbana, pensato per migliorare la circolazione e aumentare la sicurezza stradale in una delle zone più trafficate della città. L’intervento introduce cambiamenti significativi: viene riaperto il doppio senso di marcia su via Marittima, mentre si alleggerisce il traffico su via Fontana Unica. Particolare attenzione è stata riservata anche alla mobilità sostenibile, con il mantenimento della pista ciclabile, a conferma della volontà di coniugare sicurezza e rispetto dell’ambiente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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