Cassia una rotatoria davanti al cimitero a Cura di Vetralla | Traffico più scorrevole e meno incidenti

Questa mattina è stata inaugurata una nuova rotatoria sulla Cassia sud, davanti al cimitero di Cura di Vetralla. L’obiettivo è migliorare il flusso del traffico e ridurre il numero di incidenti nella zona. La nuova rotatoria, già operativa, ha permesso di snellire i passaggi e aumentare la sicurezza per automobilisti e pedoni. Ora si attendono i primi dati per verificare se le aspettative sono state confermate.

Comune e Anas hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per la realizzazione della rotonda al chilometro 65,900 della strada statale Una nuova rotatoria sulla Cassia sud. A Vetralla, più precisamente davanti al cimitero in località Cura. “Consentirà - afferma Anas - di disciplinare in modo più efficace i flussi veicolari, favorendo una maggiore fluidità del traffico e una significativa riduzione del rischio di incidentalità”. Anas ha sottoscritto con il Comune di Vetralla un protocollo d'intesa finalizzato alla realizzazione della nuova rotatoria al chilometro 65,900 della strada statale 2 Via Cassia.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Cassia Vetralla Incidente tra auto sulla Cassia sud a Vetralla, tre feriti e traffico in tilt Mercoledì 7 gennaio, sulla Cassia sud di Vetralla, si è verificato un incidente tra tre veicoli all'altezza del chilometro 69, poco prima del bivio per Tuscania. Incidente sulla Cassia sud a Vetralla: auto investe e uccide un "super maiale", ferita una donna | FOTO Nella zona di Vetralla, sulla Cassia sud, si è verificato un incidente nel pomeriggio del 31 dicembre. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Sottoscritto il protocollo tra comune di Vetralla e Anas per la nuova rotatoria sulla Cassia Vetralla - Verrà realizzata in corrispondenza dell'ingresso del cimitero comunale e dell'intersezione con via della Crocetta e via del Giardino ARTICOLO: https://www.tusci - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.