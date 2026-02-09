Portavalori commando braccato | la fuga a piedi nelle campagne e l' inseguimento dei carabinieri La cattura di due banditi

I carabinieri di Lecce hanno catturato due banditi di Foggia, coinvolti in un assalto a un portavalori sulla superstrada questa mattina. I ladri sono scappati a piedi nelle campagne, ma sono stati rintracciati e fermati dopo un lungo inseguimento. La fuga è durata diverse ore, ma alla fine i militari sono riusciti a bloccare i malviventi.

Sono foggiani i due banditi sottoposti a fermo dai carabinieri del nucleo investigativo di Lecce per l'assalto ad un portavalori commesso questa mattina sulla superstrada tra il capoluogo salentino e Brindisi. I due sono stati bloccati, al termine di un inseguimento con i militari, mentre disarmati ma ancora col volto travisato tentavano di fuggire a piedi nella campagne di Squinzano, nel nord Salento. Nella stessa zona sono state rinvenute anche due della auto utilizzate per l'assalto, una Jeep blu e un'Alfa Romeo Stelvio. I due fermati si trovano ora nella caserma della compagnia di Campi Salentina.

