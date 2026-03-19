Criminalità minorile straniera fuori controllo e radicalizzazione jihadista | ecco i dati

Secondo il rapporto “Disarmati” di Save the Children, i dati indicano che la criminalità minorile straniera sta crescendo in modo preoccupante. Tra i vari aspetti analizzati, si evidenzia un aumento delle attività criminali tra i minori provenienti da altri paesi. Il rapporto segnala anche un incremento dei casi di radicalizzazione jihadista tra i giovani stranieri.

Roma, 19 mar – I dati del rapporto “Disarmati” di Save the Children confermano che la criminalità minorile degli stranieri è ormai fuori controllo. In un precedente articolo, avevamo già documentato tale emergenza. Alla fine del marzo 2025, come documentato dal rapporto di Antigone, erano 597 i detenuti nelle carceri minorili italiane. Di questi, ben il 49,9 per cento erano stranieri. In Italia, ci sono circa 2,3 milioni di giovani tra i 14 e i 17 anni. Di questi, il 10 per cento è straniero. È palese la sovrarappresentazione non autoctona nelle carceri minorili. I dati però non descrivono perfettamente la realtà vista la forte presenza di minori stranieri con cittadinanza italiana. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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