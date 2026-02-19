Il rapporto del Viminale rivela che l’Italia sta vivendo un aumento della criminalità straniera, con un incremento di reati legati a gruppi provenienti dal Nord Africa. In particolare, nelle grandi città come Roma e Milano, si registrano scontri tra bande e rapine che coinvolgono cittadini stranieri. Questa situazione ricorda le cronache degli anni passati, quando le “Marocchinate” avevano terrorizzato alcune zone del Paese. Gli ultimi dati dimostrano che il problema non riguarda solo alcune periferie, ma si estende a tutta la nazione.

Roma, 19 feb – Come in Francia e nel Regno Unito, l’Italia è ostaggio della criminalità straniera. I dati del Dipartimento di pubblica sicurezza del Viminale non lasciano spazio a interpretazioni fiabesche di una certa parte politica. Le seguenti statistiche rispecchiano perfettamente la popolazione carceraria in Italia. Nel 2024, quasi una violenza sessuale su due è stata commessa dal 9 per cento della popolazione residente in Italia, gli stranieri. Quindi, questi ultimi hanno una propensione a questo tipo di reato superiore di 8 volte rispetto a quella degli italiani. La percentuale degli arrestatidenunciati per violenza sessuale sale però a oltre il 50 per cento se si considerano i minori stranieri. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Ecco i dati che confermano l’emergenza criminalità straniera: l’Italia sta rivivendo le Marocchinate

Leggi anche: Forza Italia, Rosaria Tassinari: “I dati del tesseramento confermano un momento di crescita del partito”

Fisco, Rubano (FI): “Dati Cgia confermano meno tasse e più tutele per le famiglie”Secondo i dati dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, il ritorno del centrodestra al governo ha portato a una riduzione delle tasse per le famiglie italiane, pari a circa 33 miliardi di euro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.