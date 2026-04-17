L’allenatore del Cagliari ha commentato la partita contro l’Inter, affermando che si tratta della squadra più forte del campionato. Ha sottolineato la necessità di una cura maniacale nel preparare la sfida contro questa avversaria. Inoltre, ha dedicato alcune parole a Pio Esposito, senza però entrare nei dettagli. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate poco prima dell’inizio del match di questa sera.

di Alberto Petrosilli Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro l’Inter: le sue dichiarazioni. L’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, intervenuto ai microfoni di Skysport, ha usato parole di grande stima per la capolista, definendola la compagine più temibile del torneo. Le sue dichiarazioni prima della sfida di San Siro: PAROLE – « Cura maniacale dei dettagli. Contro una squadra con questi numeri come l’Inter non puoi sbagliare niente. È la squadra più forte del campionato, lo dicono i numeri. Una grande attitudine potrebbe non bastare. E devi portare dalla tua parte tutte le energie che metti in partita.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pisacane pre Inter Cagliari: «È la squadra più forte del campionato, contro di loro serve una cura maniacale. Su Pio Esposito dico questo»

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