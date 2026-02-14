Chiellini pre Inter Juve | Loro la squadra più forte del campionato da anni abbiamo una speranza

Giorgio Chiellini ha dichiarato che l’Inter, la squadra più forte del campionato da anni, rappresenta un ostacolo difficile per la Juventus. La sua analisi deriva dalla recente serie di vittorie nerazzurre e da un momento di forma molto positivo della squadra di Inzaghi. Prima del fischio d’inizio della partita, il dirigente bianconero ha sottolineato che i suoi giocatori sperano di poter competere al meglio contro avversari così forti.

