Pisa SC Iling-Junior e Bozhinov si presentano | Qui per la salvezza lo spogliatoio ci crede

Iling-Junior e Bozhinov si sono presentati a Pisa SC, perché vogliono aiutare la squadra a evitare la retrocessione. La loro presenza nasce dalla necessità di invertire la rotta in campionato e di rafforzare il gruppo. Entrambi hanno già mostrato entusiasmo e determinazione, pronti a mettere la loro esperienza al servizio dei colori nerazzurri. Lo spogliatoio si aspetta molto da loro, sperando che possano fare la differenza nelle prossime partite.

L'esterno inglese ha debuttato contro il Milan, il difensore bulgaro ha già disputato tre gare da titolare dopo il suo arrivo a gennaio Buone sensazioni, vibrazioni positive e la forte consapevolezza di avere pochissimi margini di errore. Sono le principali emozioni trasmesse dalla presentazione ufficiale di Samuel Iling-Junior e Rosen Bozhinov, due innesti del mercato di gennaio arrivati per dare alla formazione nerazzurra quella spinta necessaria a inseguire la salvezza. Il difensore bulgaro Bozhinov, classe 2005, ha già disputato tre gare da titolare: "Sono stato accolto benissimo dallo spogliatoio e anche in campo mi sono trovato molto bene.

Pisa SC, in arrivo l'esterno: dall'Inghilterra c'è Samuel Iling-JuniorQuesta sera alle 20 si chiude il calciomercato invernale e il Pisa si prepara a chiudere l’ultimo colpo.

Pisa SC, in partenza la prevendita per il match con l'Atalanta: dal mercato arriva BozhinovIl Pisa SC annuncia l’apertura della prevendita per la partita contro l’Atalanta, con l’arrivo dal mercato di Bozhinov.

