L’8 marzo quest’anno si concentra su temi pratici come economia, competenze e investimenti concreti per il futuro del paese. Si parla di aumentare la presenza femminile nel mercato del lavoro, considerando questa scelta come un passo importante verso una maggiore equità sociale e pari opportunità. L’attenzione si rivolge a azioni e politiche che possano favorire una partecipazione più attiva delle donne nel sistema economico.

Rafforzare la partecipazione femminile al mercato del lavoro è innanzitutto una questione di giustizia sociale e di pari opportunità. Ma è anche, e dobbiamo avere il coraggio di dirlo con chiarezza e senza infingimenti, un tema squisitamente economico. Rafforzare la presenza delle donne nel mercato del lavoro significa rafforzare la nostra economia, il nostro sviluppo, la sostenibilità stessa della nostra società e del nostro sistema. L’occupazione femminile è un fattore determinante per la crescita: fior di ricerche dimostrano che le società con minore disparità di genere registrano redditi pro capite più elevati, maggiore mobilità sociale e migliore allocazione delle risorse umane. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Donne e Stem: l’8 marzo più utile è quello che parla di economia, competenze e investimenti concreti per il futuro dell’Italia

Temi più discussi: La consapevolezza batte gli stereotipi sulle Stem; Brevetti e donne stem, aumentano le inventrici: Italia quarta in Europa per startup a guida femminile; Il Mondo che Vogliamo – Manifesto (ADI Genova, 11 febbraio 2025, X Giornata Internazionale delle Donne nelle STEM); Donne STEM e università: orientamento, dati sul gender gap e le borse di studio 2026 per le ragazze.

Brevetti e donne «stem», aumentano le inventrici: l’Italia è al quarto posto in EuropaLa presenza di donne che brevettano nei settori Stem è del 14,7%, un punto percentuale più alto rispetto alla media europea ... corriere.it

Università, donne e materie Stem: Amazon investe sui talenti di NapoliIl futuro della tecnologia passa da Napoli. E passa, soprattutto, attraverso il talento delle donne. Sono aperte fino al 16 marzo le candidature per l'ottava edizione di Amazon Women ... ilmattino.it

