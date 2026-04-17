pirelli promossa in borsa dopo conti e conferma della guidance

Dopo aver presentato i risultati finanziari, Pirelli ha ottenuto un rialzo in Borsa, confermando la guidance per il 2026. L'azienda ha spiegato di aver adottato un piano di mitigazione per fronteggiare la crisi in Medio Oriente, dove i ricavi sono pari all’1% del totale. La società ha inoltre comunicato di aver risposto alla situazione con misure specifiche, senza modificare le previsioni di bilancio.

Pirelli ha risposto alla crisi in Medio Oriente, dove peraltro è esposta solo per l'1% dei suoi ricavi, con un 'piano di mitigazione' che le consente di confermare la guidance per l'intero 2026. In Borsa il titolo risponde con un rialzo dello 0,3% a 6,05 euro e gli analisti si dividono tra quelli più cauti che consigliano di restare fermi e chi (come Intesa e Citi) vedono un'opportunità e consigliano 'buy' o addirittura (Jp Morgan) di sovrapesare il titolo nei portafogli. Per limitare gli effetti della crisi mediorientale Pirelli ha adottato alcune contromisure, tra cui l' aumento dei prezzi, un ulteriore contenimento dei costi, revisione dei flussi logistici e aumento delle scorte di materie prime critiche e attenta gestione del capitale circolante.🔗 Leggi su Lanazione.it

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