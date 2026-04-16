Pirelli approva il bilancio e conferma i target 2026 | effetti della crisi in Medio Oriente mitigati e dividendo a 0,34 per azione

Nel 2025, Pirelli ha approvato il bilancio con risultati solidi e ha confermato gli obiettivi per il 2026, nonostante le incertezze derivanti dalla crisi in Medio Oriente. La società ha anche annunciato un dividendo di 0,34 euro per azione. Gli effetti della crisi sono stati mitigati rispetto alle previsioni iniziali, consentendo alla compagnia di mantenere il suo percorso di crescita.

Pirelli archivia il 2025 con conti solidi e guarda al 2026 confermando gli obiettivi, nonostante le incertezze legate alla crisi in Medio Oriente. Il Consiglio di amministrazione di Pirelli & c. Spa ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025 i cui risultati consolidati preliminari erano già stati comunicati al mercato il 25 febbraio 2026. A favore si sono espressi 9 su 14 consiglieri, mentre hanno votato contro i consiglieri Chen Aihua, Zhang Haitao, Chen Qian, motivando il loro dissenso unicamente in ragione della dichiarazione di avvenuta cessazione del controllo di Sinochem su Pirelli, in continuità con quanto già riportato dal bilancio 2024.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pirelli approva il bilancio e conferma i target 2026: effetti della crisi in Medio Oriente mitigati e dividendo a 0,34 per azione Notizie correlate Leggi anche: UNICEF/Medio Oriente: In tutto il Medio Oriente, una generazione di bambini sta sprofondando sempre più nella crisi. Gli effetti della guerra in Medio Oriente stanno colpendo duro l’AsiaLa sua dipendenza da petrolio e gas che passano da Hormuz sta costringendo molti governi a fare scelte difficili e impopolari Gli effetti del blocco... Una raccolta di contenuti Pirelli, niente pace in cda dopo il golden power: bilancio approvato a maggioranzaTre consiglieri cinesi non approvano i conti, due si astengono. Nell’assemblea del 25 giugno sarà rinnovato anche il cda: le prescrizioni imposte dall’esecutivo limiteranno a tre elementi i rappresent ... milanofinanza.it Pirelli conferma target 2026 ma vede Ebit Adjusted nella parte bassa della guidance(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli, produttore italiano di pneumatici quotata su Euronext Milan, ha approvato a maggioranza il bilancio al 31 dicembre 2025 i cui risultati erano ... finanza.repubblica.it