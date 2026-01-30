Pirelli l’ipotesi blind trust piace alla Borsa

La Borsa guarda con interesse all’ipotesi di un ‘blind trust’ per gestire la quota cinese in Pirelli. L’idea di affidare le azioni a un trust senza coinvolgimento diretto degli investitori ha suscitato reazioni positive, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La questione riguarda la governance tra Sinochem e Camfin, e la possibile soluzione potrebbe semplificare le tensioni tra le parti. Nel frattempo, resta in attesa di sviluppi.

L’ipotesi di un ‘blind trust’ a cui conferire la quota dei cinesi in Pirelli per risolvere il problema di governance tra Sinochem e Camfin e i "lacciuoli" della nuova normativa Usa sui cyber tyre, è piaciuta alla Borsa pur non trovando finora conferma. Il titolo è salito fino a 6,52 euro, il livello più alto da gennaio 2022, scommettendo su un superamento dell’impasse e un allontanarsi dell’ipotesi di un accelerated book building. Intanto l’analisi del Golden Power, richiamato in causa anche per la preannunciata notifica di Camfin del mancato rinnovo del patto, è in corso e gli occhi sono puntati sul governo e il suo ruolo di mediatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Pirelli potrebbe ridurre la sua quota in Sinochem al 10%, secondo indiscrezioni di mercato.

