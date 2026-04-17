Il consiglio di amministrazione di Pirelli ha approvato i risultati finanziari della società per il 2025, con un utile netto di circa 285 milioni di euro, in calo rispetto ai 302 milioni dell'anno precedente. La società ha inoltre confermato il dividendo di 369 milioni di euro, mantenendo gli obiettivi stabiliti. La riunione si è svolta con una maggioranza favorevole alla decisione, senza variazioni rispetto alle previsioni iniziali.

Il cda di Pirelli ha approvato a maggioranza i conti della capogruppo Pirelli & C. che nel 2025 ha registrato un utile netto di 285,2 milioni (302 milioni nel 2024). A favore si sono espressi 9 su 14 componenti, mentre hanno votato contro Chen Aihua, Zhang Haitao, Chen Qian, motivando il loro dissenso in ragione della dichiarazione di avvenuta cessazione del controllo di Sinochem su Pirelli, in continuità con quanto già riportato dal bilancio 2024. Si sono, invece, astenute Fan Xiaohua e Tang Grace. Come già anticipato, il consiglio - in linea con la politica dei dividendi dell'anno precedente, pari al 50% circa dell'utile netto consolidato - proporrà all'assemblea la distribuzione di un dividendo per azione pari a 0,24 euro per complessivi 260 milioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pirelli conferma i target. Dividendo da 369 milioni

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