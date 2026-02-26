pirelli 2025 sopra le attese spinge il dividendo

Pirelli centra i target 2025 e batte le stime degli analisti, l’anno si chiude con un utile netto in crescita del 5,9% a 530,7 milioni, ricavi in crescita organica del 4,2% a 6.776,2 milioni, l’ Ebitda adjusted è stato pari a 1.548,3 milioni (+1,9%) e l’ebit adjusted pari a 1.081,4 milioni di euro, con un margine in miglioramento al 16%, e il flusso di cassa netto ante dividendi è di 1.073,8 milioni di euro. Con risultati sopra le attese e un debito sceso a 1,1 miliardi, nettamente migliore rispetto alla guidance 2025 che era pari a circa 1,6 miliardi di euro, il cda di Pirelli proporrà un dividendo di 0,24 euro per complessivi circa 260 milioni e un dividendo straordinario di 0,10 euro per azione, per circa 109 milioni, anche a valere sulle riserve di utili distribuibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

