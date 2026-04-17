Piombino allarme sicurezza in JSW | impianti degradati e rischi seri

A Piombino, l’Unione Sindacale di Base ha denunciato problemi di sicurezza presso gli impianti di JSW, evidenziando lo stato di degrado delle strutture e i rischi che ne derivano per i lavoratori. La sigla sindacale ha contestato le promesse fatte dall’azienda, sottolineando come la realtà nel sito industriale sia ben diversa da quanto dichiarato. La questione ha acceso un dibattito sulla tutela della sicurezza sul lavoro in quella realtà produttiva.

L’Unione Sindacale di Base ha lanciato un attacco frontale contro la gestione del sito JSW di Piombino, denunciando una discrepanza inaccettabile tra le promesse aziendali e la realtà operativa che i lavoratori affrontano quotidianamente. Il clima all’interno dello stabilimento siderurgico è precipitato dopo l’ultimo confronto tra la società e le rappresentanze sindacali, mettendo in luce criticità strutturali e una gestione della sicurezza che mette a rischio l’incolumità fisica degli addetti. Pericoli strutturali e gestione fallimentare della prevenzione. Le infrastrutture produttive del polo piombino mostrano segni di un degrado che non può più essere ignorato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piombino, allarme sicurezza in JSW: impianti degradati e rischi seri Notizie correlate Piombino: Bonifica Cokeria Jsw, Sicurezza Prioritaria e Monitoraggio Costante per la Rimozione dell’Amianto.Lo smantellamento della cokeria di Jsw Steel Italy a Piombino è in corso sotto stretta sorveglianza, con particolare attenzione alla rimozione di... Acciaierie Piombino, prorogata la cassa integrazione per 1300 lavoratori Jsw. I sindacati: "Bene, ma inaccettabili ritardi sull'accordo di programma"La fondamentale certezza, quantomeno, della proroga della cassa integrazione per tutti i circa 1300 lavoratori Jsw Steel Italy.